Общество

Какую пенсию должны получать российские пенсионеры, рассказал Сергей Миронов

Российские пенсионеры должны получать около 30 тысяч рублей, такой размер выплат назвал необходимым лидер «Справедливой России» Сергей Миронов, его слова приводит РИА Новости.

«Это не пенсия, которая будет в Европе, но в сегодняшних реалиях», — констатировал он. По словам политика, средняя пенсия в стране сейчас - 15 тысяч рублей, но ему приходят обращения, где говорится о выплатах от 9 до 12 тысяч.

По данным недавнего опроса сервиса Webbankir, большинство россиян хотели бы получать пенсию в размере 30 - 45 тысяч рублей. Почти половина россиян - 46,6% - считают, что пенсии должны быть не менее 45 тысяч рублей, то есть соответствовать средней зарплате по стране. Еще 29,1% отметили, что в старости им было бы достаточно 30 тысяч рублей. И только 1%россиян сказал, что им хватило бы на жизнь 25 тысяч рублей.

Ранее президент России Владимир Путин согласился рассмотреть вопрос об индексации пенсий работающих пенсионеров. По его словам, это возможно при наличии бюджетного обеспечения.