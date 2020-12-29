Общество

«Дед Мороз» Олег Брячак поздравил с Новым годом детей из Лютых Болот

Лидер Псковского регионального отделения партии «Справедливая Россия», депутат Псковской городской Думы Олег Брячак перевоплотился в Деда Мороза и поздравил с новым годом маленьких жителей порховской деревни Лютые Болоты. Об этом он написал в своих соцсетях.

«Мама двоих детей из деревни Лютые Болоты сообщила, что дети остались без новогодних подарков, и я под видом Деда Мороза привез подарки и поздравил всех ребятишек этой деревни, а они мне рассказали стишки», - написал депутат.

Подписчики Олега Брячака активно благодарят и хвалят его за такой поступок.