Общество

Бывший схиигумен Сергий арестован по делу о склонении к суициду

Басманный суд Москвы санкционировал арест до 28 февраля бывшего схиигумена Сергия (Романова), которого этой ночью задержали в Среднеуральском женском монастыре по обвинению в склонении к самоубийству, передает «Интерфакс». Таким образом суд не нашел оснований для избрания Сергию более мягкой меры пресечения, не связанной с содержанием под стражей.

Фото: Вячеслав Прокофьев, ТАСС

После заседания адвокат обвиняемого Иван Миронов заявил, что сегодняшнее решение суда будет обжаловано в Мосгорсуде.

Бывшему схиигумену предъявлено обвинение по ч.3 ст.110.1 УК РФ (склонение к самоубийству), по ч.3 ст.148 (нарушение права на свободу совести и вероисповеданий) и 330 УК РФ (самоуправство). Официального комментария от следствия пока не поступало.

Ранее бывший духовник Среднеуральского женского монастыря был задержан в Среднеуральском монастыре и доставлен в Москву.

Бывший схимонах Сергий, изверженный из сана за нарушение священнической присяги, монашеских обетов, ряда апостольских правил и церковных канонов, был отлучен от церкви 10 сентября. Он неоднократно заявлял, что не намерен покидать Среднеуральский женский монастырь.