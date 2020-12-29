Общество

Против Навального возбуждено уголовное дело о мошенничестве

Уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере возбуждено в отношении Алексея Навального. Об этом сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко, передает РИА Новости.

«Главным следственным управлением СК России собраны достаточные данные, на основании которых в отношении Алексея Навального и иных лиц возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере)», - сообщила она.

Следствие установило, что для нужд ряда некоммерческих организаций были собраны пожертвования с физических лиц в размере 588 миллионов рублей. В этом списке - ФБК, «Фонд поддержки средств массовой информации "Пятое время года"», «Фонд организации и координации защиты прав граждан», «Фонд правового обеспечения граждан», «Фонд защиты прав граждан "Штаб"».

Несмотря на то, что деньги «предназначались исключительно» на цели этих организаций, Навальный, как фактический их руководитель, «потратил из этой суммы более 356 миллионов рублей на личные цели», в том числе на «приобретение личного имущества, материальных ценностей и оплату расходов, в том числе отдыха за границей».

«Таким образом, собранные с граждан средства были похищены. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления, а также иных лиц, причастных к его совершению», - отметила Петренко.