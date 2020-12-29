Общество

Поддержать опочецкого динозавра в конкурсе за самую необычную скульптуру можно до 11 января

Сервис путешествий Tutu.ru запустил финальное голосовании за самую необычную скульптуру России. Напомним, за победу во Всероссийском конкурсе «СкульпТУТУра» борется скульптура динозавра в Опочке. Ее создал местный сварщик из отслуживших свое автозапчастей.

В финале участвует 10 скульптур. Как сообщается в группе сервиса путешествий

Tutu.ru «ВКонтакте», голосование продлится до 21.00 11 января. 3D-модели всех финалистов можно посмотреть здесь.



«Каждый из них, одерживая победу в своем раунде, знал, что главный вызов впереди. Каждый из них, оценивая уровень своей поддержки, понимал, что настоящая проверка всеобщей любви еще только предстоит. Никому из финалистов не нужно напоминать, чем особенно сегодняшнее утро (или день, или вечер - в зависимости от часовых поясов): они давно его ждали. Посмотрите на них внимательно: вы уже знакомы, но в такой компании встречаетесь впервые. Будет нелегко выбрать лучшего среди лучших. Но это финал, а в финалах никогда не бывает легко. Кто в наступающем году получит кубок победителей, собранный из фрагментов всех памятников? Это решаете вы», - пишут организаторы конкурса.

Проголосовать за опочецкого динозавра можно здесь.

Напомним, на первом этапе пользователи и экспертный совет Туту.ру отобрали 100 памятников и скульптур из всех регионов России. Второй этап - основной. Выбранная сотня скульптур была разбита на 10 групп по 10 претендентов. При формировании групп учитывался территориальный фактор (почти во всех случаях регионы граничат друг с другом).



Третий этап - финальный. В решающем голосовании принимают участие 10 скульптур, победивших на втором этапе.



Городу или населенному пункту, в котором находится памятник-победитель, будет вручен памятный кубок, а для каждого из участников созданы виртуальные 3D-модели, которые соберут в энциклопедию-путеводитель «100 самых необычных памятников России». Из их фрагментов и будет собран кубок.



Конкурс проводится совместно с телеканалом и клубом «Моя Планета».