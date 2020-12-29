Общество

Путин подписал закон о восстановлении системы вытрезвителей

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о восстановлении системы вытрезвителей. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации, передает РИА Новости.

Согласно документу, за органами государственной власти субъектов страны и органами местного самоуправления закрепляются полномочия «по организации и осуществлению мероприятий по оказанию помощи лицам, находящимся в общественных местах в состоянии опьянения». В число таких мероприятий входит создание специализированных учреждений для указанных лиц в установленном законом региона порядке и организация их деятельности.

Такие учреждения будут создавать на основе соглашений о государственно-частном и о муниципально-частном партнерстве. По мнению законодателей, ночь в вытрезвителе может стоить в среднем 1,5 тысячи рублей, при этом цену будет устанавливать каждый регион.

Правила организации деятельности таких специализированных учреждений, включая виды помощи, будет утверждать Минздрав, Минтруд и МВД.

Закон вступает в силу с 1 января 2021 года.

В дополнение инициативы о восстановлении системы вытрезвителей Путин также подписал федеральный закон, который наделяет полицейских правом доставлять пьяных в специальные вытрезвители.

Напомним, что с 2011 года на федеральном уровне вытрезвителей не существует: они находились в ведении МВД, но министерство лишили этих полномочий.