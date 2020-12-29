Общество

В России утверждены новые санитарные требования к условиям труда

Роспотребнадзор утвердил новые санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда. Как передает РИА Новости, соответствующее постановление главного государственного санитарного врача РФ Анны Поповой опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно документу, срок вступления правил в силу – 1 января 2021 года, их действие установлено до 1 января 2027 года.

В соответствии с постановлением, на рабочем месте, предназначенном для работы в положении сидя, производственное оборудование и рабочие столы должны иметь пространство для размещения ног высотой не менее 600 миллиметров, глубиной - не менее 450 миллиметров на уровне колен и 600 миллиметров на уровне стоп, шириной не менее 500 миллиметров. Стоячие рабочие места следует оснащать сиденьем-поддержкой.

Для лиц, работающих 12 и более часов (при наличии перерыва на сон), должно быть оборудовано место для сна и принятия горячей пищи, говорится в материалах.

В документе отмечается, что в производственных помещениях с постоянным пребыванием работников и помещениях, где они отдыхают, должны быть предусмотрены мероприятия, направленные на предотвращение вреда здоровью от избыточного тепла или холода.

«Беременные женщины и в период кормления ребенка не должны выполнять производственные операции, связанные с подъемом предметов труда выше уровня плечевого пояса, подъёмом предметов труда с пола», - говорится в документе.