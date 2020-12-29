Общество

Еще 392 случая коронавируса пополнили статистику Псковской области

392 новых случая коронавируса зафиксировано в Псковской области за минувшие сутки. 29 декабря. Об этом сообщил в своем инстаграм-аккаунте губернатор Михаил Ведерников.

«Статистика выровнялась, но я призываю вас не терять бдительность. Ради вашего комфортна мы приняли максимально мягкие ограничителные меры на новогодние праздники. Очень не хотелось бы пересматривать это решение из-за нарушений», - отметил он, обращаясь к жителям региона.

За весь период в Псковской области зафиксировано 23295 случаев коронавируса. За минувшие сутки в Псковской области проведено 1670 тестов (за весь период — 211487). Выздоровело 168 человек (за весь период — 11363). Скончались 98.