Общество

Голикова призвала отказаться от алкоголя при вакцинации от коронавируса

Отказаться от алкоголя на несколько дней при вакцинации от коронавируса призвала россиян вице-премьер Татьяна Голикова.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что как минимум две недели до вакцинации от коронавируса и 42 дня после нельзя принимать алкоголь. Впоследствии Голикова посоветовала россиянам, которые сделают себе прививку от коронавируса, не употреблять алкоголь за три дня до этого и в течение трех дней после.

«Надо себя пожалеть. Я продолжаю настаивать, что вокруг аппликации все-таки надо чуть потерпеть. Это даже не потому что это вредно или полезно. Мы же понимаем, что организм должен адаптироваться к иноагентам, к тому, что "набрасывается" на его иммунную систему. И, конечно, надо помочь организму, а не загружать его еще каким-то стрессом для иммунитета, как алкоголь», - цитирует Голикову РИА Новости.

Минздрав ранее зарегистрировал две российские вакцины от COVID-19: созданную НИЦЭМ имени Гамалеи «Спутник V» и разработку центра «Вектор» Роспотребнадзора – «ЭпиВакКорона». Поставки обоих препаратов в регионы уже начались.

Еще одну вакцину готовят в Федеральном научном центре исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова.