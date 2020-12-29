Общество

Россиян ждут длинные новогодние каникулы

Новогодние каникулы в 2021 году продлятся 10 дней - с 1 по 10 января, а рабочих недели будет всего три. При этом 31 декабря в уходящем году является сокращенным рабочим днем, для работников исполнительных органов власти Псковской области и региональных государственных и подведомственных организаций объявлен выходной.

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Ранее президент России Владимир Путин рекомендовал всем регионам объявить 31 декабря 2020 года выходным днем. Впоследствии ряд регионов последовали совету, в том числе и Псковская область.

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Позднее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что перенос одного дня новогодних каникул в счет выходного 31 декабря невозможен в этом году, но в следующем году правительство может рассмотреть такой вариант. По производственному календарю 31 декабря выпадает в 2021 году на пятницу и, в соответствии с законом о переносе выходных дней, является выходным праздничным днем, пишет ТАСС.

Длинные выходные в 2021 году также ожидают россиян в феврале в связи с празднованием Дня защитника отечества 23 февраля, который выпадет в следующем году на вторник, так что праздничные выходные продлятся три дня - с воскресенья, 21 февраля, по вторник, 23 февраля. Предшествующая праздничным дням суббота, 20 февраля, будет сокращенным рабочим днем.