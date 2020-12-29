Общество

Псковские инфекционисты рассказали, как безопасно встретить Новый год

Главврач Псковской областной инфекционной больницы Анастасия Повторейко и заведующий приемным отделением Артем Абдуллаев дали рекомендации псковичам, как безопасно встретить Новый год и Рождество. Об этом сообщает официальный телеграм-канал Псковской области.

Фото: пресс-служба администрации Псковской области

Как подчеркнули врачи, встреча Нового года и предстоящие длительные праздники должны быть, в первую очередь, безопасными. В этот период, по их словам, необходимо быть особенно внимательными к своему здоровью и здоровью окружающих.

«Новая коронавирусная инфекция, а также возбудители гриппа и ОРВИ передаются преимущественно воздушно-капельным путем. Давайте, пожалуйста, прислушаемся к требованию Роспотребнадзора. Провести новогодние праздники дома, в кругу семьи (но это не означает, что можно собираться большими компаниями), по возможности - на свежем воздухе, например, на даче. Во время пандемии COVID-19 следует придерживаться определенных несложных правил, которые помогут снизить риски инфицирования себя, своих близких, родственников и друзей», - отметили специалисты.

Врачи дали следующие рекомендации:

- Постарайтесь воздержаться от посещения любых мероприятий, проходящих в закрытых помещениях, в том числе корпоративов.

- Уделите особое внимание физической дистанции не менее 1,5-2 метров друг от друга.

- Массовые скопления людей даже вне помещений являются нежелательными и потенциально опасными.

- Максимально ограничьте контакты в период предпраздничных и праздничных дней.

- Не стоит многократно посещать гостей и приглашать к себе домой родственников и друзей, так как это значительно повышает риск инфицирования.

- Не забывайте надевать маску при посещении родственников и знакомых, в торговых центрах и других местах, где возможна передача инфекции.

- Воздержитесь от поездок за границу. При планировании поездок необходимо учитывать возможные изменения эпидемической обстановки и карантинных мероприятий.