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Общество

Новый детский сад торжественно открыт в Псковском районе

30.12.2020 10:24|ПсковКомментариев: 0

Новый детский сад торжественно открыт в деревне Неелово Псковского района в преддверии Нового года. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, в церемонии приняли участие глава муниципалитета Наталья Федорова, ее заместитель Святослав Колинко, и. о. председателя комитета по образованию Псковской области Геннадий Барышников, депутат Псковского областного Собрания Владимир Яников, представитель организации-застройщика, сотрудники и будущие воспитанники сада.

Глава района Наталья Федорова назвала открытие детского сада значительным событием. «Это самый большой сад в районе. 270 мест, современные условия. Надеюсь, ребятам здесь понравится», - отметила она, поблагодарив всех, кто приложил руку к строительству объекта. 

В свою очередь Владимир Яников адресовал поздравления воспитанникам детского сада, а также отметил качественную работу подрядчика.

Геннадий Барышников назвал детский сад в Неелово «классным, просто сумасшедшим новогодним подарком». «Детство - короткий миг. Желаю, чтобы дети в этом саду почувствовали этот миг счастья и запомнили свой садик на всю жизнь», - сказал он и также сообщил, что комитет по образованию выписал лицензию на работу сада, и он может открываться хоть прямо сейчас. 

Михаил Кузьменко от имени застройщика вручил руководству детского сада символический ключ. После перерезания красной ленточки присутствующие осмотрели здание. Первыми туда вошли дети.

 

Центр развития ребенка - детский сад «Улыбка» на 270 мест - будет функционировать как филиал Моглинской средней общеобразовательной школы. Объект построен в рамках нацпроекта «Демография». На его создание из федерального бюджета было выделено 203 млн рублей. 

Помимо групповых помещений, включая ясельные группы, в здании есть спортивный, музыкальный зал с интерактивным уголком, прачечная и пищеблок, пост охраны. По уровню оснащения это самый современный детский сад Псковского района. Штат сотрудников уже сформирован.

Сегодня в ходе торжественного открытия воспитанники нового детского сада прочитали гостям стихотворения, а глава Псковского района вручила им сладкие подарки.

Теги: #псковский район #детский сад #дети #демография
Источник: Псковская Лента Новостей
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