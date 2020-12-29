Общество

Врачи дали псковичам рекомендации по приему витаминов и «Арбидола» при COVID-19

Медицинские работники Псковской областной инфекционной больницы в Instagram-аккаунте рассказали, сколько дней нужно принимать «Арбидол» при коронавирусной инфекции.

Фото: pixabay.com

«В соответствии с инструкцией и клиническими рекомендациями - 5 дней», - сказали медики, отвечая на вопрос подписчика.

Кроме того, врачи сообщили, какой комплекс витаминов следует принимать после COVID-19. «Любой комплекс поливитаминов. Главное, чтобы был полноценный состав (витамины группы В, D, E и микроэлементы)», - пояснили медики.

Число зараженных коронавирусной инфекцией в Псковской области на сегодняшний день превысило 20 тысяч.