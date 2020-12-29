Общество

Фабрику обуви Nordman наградили знаком качества всероссийского конкурса «Лучшее детям»

Фабрику обуви Nordman наградили «Знаком качества» Всероссийского конкурса «Лучшее детям». По итогам проведенной экспертизы 90 видов продукции и услуг для детей и подростков, был присвоен «Знак качества» детским зимним сапогам Nordman Lumi и сапогам из ЭВА Nordman Kids.

Nordman Lumi

Детские зимние сапоги на каждый день, предназначены для морозов от -10 ºС и ниже. Подошва модели прилита на специальном оборудование, поэтому не содержит ни капли клея, благодаря чему сапоги прослужат дольше. Ткань пропитана водоотталкивающей пропиткой, что позволяет ногам оставаться сухими.

Nordman Kids

Сапоги изготовлены из материала ЭВА, который не проводит холод. Их можно носить при первых осенних заморозках или ранней весной, когда тает снег, кругом ледяные лужи, а в резиновых сапогах еще холодно.

Цели и задачи проекта - повышение качества продукции и услуг для детей и подростков. Учреждение Знака качества «Лучшее - детям» с целью определения им высококачественной продукции и услуг, содействие российским производителям в продвижении данной продукции (услуг), борьба с контрафактным товаром.

Конкурс проводится Объединенной экспертной комиссией, сформированной на базе ФБУ «РОСТЕСТ - Москва». К участию в конкурсе допускались российские предприятия, фирмы, учреждения, организации и индивидуальные предприниматели, производящие продукцию детского ассортимента, оказывающие услуги для детей и подростков. Также, в конкурсе принимали участие предприятия стран ближнего и дальнего зарубежья.