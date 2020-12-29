Общество

«Эхономика»: Ольга Рябченко о мобильной связи в Псковской области и новых трендах

Слушайте сегодня, 30 декабря, в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) очередной выпуск программы «Эхономика». Гость эфира - директор филиала МТС в Псковской области Ольга Рябченко.

Ведущий Алексей Овчинников выяснит, что происходит в телекоммуникационной сфере, как она реагирует на сегодняшние вызовы, какие новые решения предлагает и как меняется ситуация на региональном уровне.

Кроме того, темами разговора станут совершенствование инфраструктуры мобильной связи в Псковской области, модернизация оборудования, последствия локдауна, новые тренды, дистанционные форматы работы и обучения.

Начало эфира в 13:05.