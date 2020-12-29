Общество

В Печорском районе росгвардейцы вручили детям новогодние подарки

Росгвардейцы поздравили воспитанников Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, в Печорском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

Правоохранители поздравили детей с наступающим Новым годом и вручили им сладкие подарки.

«Каждый ребенок должен помнить, что мы всегда рядом. Желаем вам в преддверии праздника неиссякаемой жизненной энергии, крепкого здоровья, побольше улыбок, а преподавательскому составу учреждения – успеха, энтузиазма и творческого вдохновения», – сказал офицер управления.





Со своей стороны заместитель директора центра Галина Печникова выразила благодарность гостям за оказанную помощь.