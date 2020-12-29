Общество

Конкурс на лучшую игрушку провели в Псковском филиале академии ФСИН

Итоги конкурса на лучшую новогоднюю игрушку подвели в Псковском филиале академии ФСИН России. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе вуза, в нем принимали участие обучающиеся и сотрудники.

По словам организатора мероприятия - старшего инспектора группы по работе с личным составом отдела кадров Псковского филиала академии ФСИН России Максима Григорьева, конкурсанты проявили творческую фантазию и креативность. В итоге жюри решило, что победила дружба между сотрудниками и студентами.

В конкурсе приняли участие все учебно-строевые подразделения. Среди сотрудников образовательной организации отличилась семья Хвоинских, которая изготовила новогодние шары из пенопласта и джутовой нити со стразами и кружевом.