Общество

На 200% превышен эпидпорог заболеваемости ОРВИ у псковичей от 15 лет и старше

В Псковской области на 52-й неделе заболеваемость ОРВИ и гриппом снизилась по сравнению с предыдущей неделей на 15% и составила 77,22 на 10 тысяч населения. Всего зарегистрировано 4835 случаев, сообщили Псковской Ленте Новостей в территориальном управлении Роспотребнадзора.

Заболеваемость ОРВИ и гриппом выше порогового уровня по населению в целом на 32,7%.

При этом заметно превышен эпидпорог в возрастных группах от 15 лет и старше – на 199,9% (59,38 на 10 т.н.). Это ниже показателей предыдущей недели на 12,7%.

В Пскове заболеваемость ОРВИ по сравнению с предыдущей неделей снизилась на 14,4% и составила 122,71 на 10 тысяч населения, зарегистрировано 2580 случаев.

Заболеваемость ОРВИ в Пскове выше порогового уровня по населению в целом на 34,7%. В возрастной группе от 15 лет и старше - на 200,3% (103,3 на 10 т.н.), снижение по сравнению с предыдущей неделей на 10,5%.

В Псковской области на 52 неделе лабораторно обследовано 30 больных с симптомами ОРВИ, у одного человека выделен парагрипп, вирусов гриппа не выделено.

За неделю число госпитализаций снизилось на 41,6%, в больницу доставлены 14 человек. Удельный вес госпитализированных больных ОРВИ от всех заболевших составил 0,29%.

Управление Роспотребнадзора по Псковской области напоминает о необходимости своевременного обращения за медицинской помощью при появлении первых признаков респираторного заболевания в связи с риском развития тяжелых осложнений, особенно у маленьких детей, лиц пожилого возраста, беременных, лиц с хроническими заболеваниями (сахарный диабет, сердечно-сосудистые и бронхолегочные заболевания). При ухудшении самочувствия следует вызвать врача и оставаться дома.