Общество

Более 400 псковских медиков-борцов с коронавирусом получают бесплатные обеды

Более 300 псковских и 126 великолукских медиков ежедневно получают бесплатные горячие обеды. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения партии «Единая Россия», горячие обеды доставляются практически во все муниципалитеты области.

Бесплатные обеды волонтеры передают медицинским работникам, которые борются с коронавирусом в «красной зоне»: ежедневно питание поставляется в псковский и великолукский ковид-центры, в инфекционные отделения районных больниц и на посты скорой помощи. В меню обеда: второе блюдо, салат, хлеб.

В Пскове более 300 медиков ежедневно получают горячее питание: 89 комплексных обедов поставляют в ковид-центр, 140 - в городскую больницу, 27 - в городскую инфекционную больницу, 70 обедов - на станцию скорой помощи.

В Великих Луках ежедневно горячее питание доставляют 126 сотрудникам трех медицинских учреждений: ковид-центра, посту скорой помощи и межрайонной больнице. Их привозят депутаты Великолукской городской Думы.

В частности, волонтеры «Единой России» ежедневно доставляют обеды в инфекционное отделение Порховской межрайонной больницы и на порховский пост скорой помощи.

«Мы продолжаем планомерную работу по поддержке медиков в период пандемии. Для нас очень важно создать максимально комфортные условия для всех тех, кто практически круглосуточно борется за жизни и здоровье людей», - рассказал депутат Псковского областного Собрания Геннадий Григорьев.

В Пустошкинском районе горячим питанием обеспечены все медицинские работники инфекционного отделения филиала «Новосокольнической межрайонной больницы» и поста скорой помощи.