Общество

Александр Котов передал девочке из карамышевской деревни подарок Андрея Турчака

Новогоднюю мечту 10-летней жительницы карамышевской деревни Дворцы исполнил секретарь Генерального совета партии «Единая Россия», первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального парламента, по поручению псковского сенатора подарок – современный смартфон – Алине Голубевой вручил председатель областного Собрания депутатов, заместитель секретаря регионального отделения партии Александр Котов.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

«Андрей Анатольевич передает поздравления и тебе, Алина, и всей твой семье. Это многофункциональный телефон, он поможет и в учебе, и в увлечениях», - обратился к девочке Александр Котов, вручая подарок.

Мама Алины, Светлана Голубева, рассказала, что дочь активно пользуется мобильными приложениями, и телефон с отличной камерой – ее давняя мечта. «Огромное спасибо Андрею Анатольевичу за подарок. Огромная от нас благодарность! Дочка давно мечтала о таком подарке – он великолепный!» - поделилась эмоциями жительница деревни Дворцы и передала Андрею Турчаку поздравления с Новым годом и пожелания здоровья.

Алина Голубева рассказала, что учится в четвертом классе, окончила четверть на четыре и пять, и поблагодарила за подарок.

Председатель Собрания выразил надежду, что исполнение желания поможет создать прекрасное новогоднее настроение всей семье. «С праздником вас! Самое главное, здоровья – не болейте, пусть неприятности обходят ваш дом! Берегите себя!» - поздравил семью Голубевых Александр Котов.

О мечте юной жительницы Псковской области Андрей Турчак узнал благодаря акции «Елка желаний» - сенатор снял восемь открыток школьников из Пскова и Псковского района, Великих Лук, Невеля, Островского и Дновского районов. Ребята делились мечтами о велосипеде, планшете, игровой приставке, смартфоне, телевизоре, наборе юного художника и кукольном домике.

«Это добрая традиция, и я очень рад, что имею возможность в очередной раз присоединиться к ней. Действительно, нет ничего дороже улыбок детей», - поделился Андрей Турчак.

Отметим, что участниками благотворительной акции «Елка желаний» являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей̆, дети из малообеспеченных семей, граждане с ограниченными возможностями здоровья или с состоянием здоровья, угрожающим жизни, в возрасте от 3 до 17 лет и от 60 лет. По условиям акции в подарок можно получить цифровую технику, одежду, игрушки, спортинвентарь, музыкальные инструменты, товары для хобби или развивающие материалы, книги. Мечтой может быть поездка, встреча, желание увидеть что-то особенное или примерить на себя новую роль. При этом акция не предполагает возможность прохождения лечения, приобретения животных, технических средств реабилитации, проведения капремонта, приобретения недвижимости или транспорта, специализированного медицинского оборудования.