Общество

Псковский «Акваполис» предложил пять способов провести новогодние выходные

Торгово-развлекательный центр «Акваполис» в Пскове предложил гостям и жителям города пять способов провести новогодние выходные. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в администрации ТРК.

Пять способов провести новогодние каникулы:

1. Посещение аквапарка «Акваполис».

График работы:

31 декабря - с 10.00 до 17.30 (работа по тарифам выходного дня);

1 января - выходной;

со 2 января - в обычном графике с 10.00 до 21:30 (по сеансам тарифа «Новогодний»).

​В связи с ограничениями по количеству гостей, рекомендуется купить билет на сайте. Подробности здесь. Телефон: 8(8112)701-101

2. Посещение ресторана «Инжир».

3. Просмотр нового фильма в кинотеатре «Мираж Синема».

4. Картинг.

5. Использование многочисленных скидок во время шопинга.

Режим работы ТРК «Акваполис» на праздничных выходных:

31 декабря - с 10.00 до 21.00 («Перекресток» до 22.00);

1 января - выходной в галереях, с 12.00 работают - «Перекресток», H&M, «Мираж Синема», фудкорт, «Dommo», DNS, с 14.00 - ресторан «Инжир»;

со 2 января - с 10.00 до 21.00 (по стандартному расписанию работы, в том числе аквапарк).

«ТРК "Акваполис" поздравляет псковичей и гостей города с наступающим новым годом! Этот год был трудный, было множество проблем. Так пусть в Новом году будет больше побед. Пусть он будет наполнен радостью, улыбками и смехом. Желаем каждому, чтобы любое желание воплотилось в жизнь, чтобы все поставленные цели были достигнуты. Самое главное, пусть каждый из нас будет в новом году счастлив. Ведь счастье, как раз, включает в себя и здоровье, и любовь, и успех. Будьте счастливы! С Новым годом!» - добавили в администрации комплекса.