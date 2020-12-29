Псковский «Акваполис» предложил пять способов провести новогодние выходные

Торгово-развлекательный центр «Акваполис» в Пскове предложил гостям и жителям города пять способов провести новогодние выходные. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в администрации ТРК.
Пять способов провести новогодние каникулы:
1. Посещение аквапарка «Акваполис».
График работы:
В связи с ограничениями по количеству гостей, рекомендуется купить билет на сайте. Подробности здесь. Телефон: 8(8112)701-101
2. Посещение ресторана «Инжир».
3. Просмотр нового фильма в кинотеатре «Мираж Синема».
4. Картинг.
5. Использование многочисленных скидок во время шопинга.
Режим работы ТРК «Акваполис» на праздничных выходных:
«ТРК "Акваполис" поздравляет псковичей и гостей города с наступающим новым годом! Этот год был трудный, было множество проблем. Так пусть в Новом году будет больше побед. Пусть он будет наполнен радостью, улыбками и смехом. Желаем каждому, чтобы любое желание воплотилось в жизнь, чтобы все поставленные цели были достигнуты. Самое главное, пусть каждый из нас будет в новом году счастлив. Ведь счастье, как раз, включает в себя и здоровье, и любовь, и успех. Будьте счастливы! С Новым годом!» - добавили в администрации комплекса.