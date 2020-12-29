Общество

Управление образования Пскова подготовило новогоднюю видеооткрытку

Коллектив управления образования города Пскова поздравил работников системы образования и всех горожан с наступающим Новым годом. Сотрудники ведомства подготовили в честь праздника видеооткрытку с теплыми пожеланиями и напутствиями.

«Уважаемые коллеги! 2020 год изменил жизнь муниципальной системы образования и каждого из нас. Нам пришлось стремительно адаптироваться под новые реалии и делать то, что мы никогда не делали. Но каким бы не был уходящий год, мы смогли показать свои лучшие качества. Благодарю всех вас за профессионализм, гибкость, терпение и выдержку. Живя предвкушением праздничных дней, спешу поздравить вас с наступающим праздником и пожелать, чтобы все ваши начинания в следующем году увенчались успехом», - отметила руководитель городского управления образования Анна Кузыченко.

К поздравлению присоединились сотрудники управления. Они призвали коллег беречь свое здоровье и близких людей, научиться делать паузы и отдыхать, развиваться профессионально и личностно, не переставать учиться и открывать новые горизонты.

«Только хороших новостей, отличного самочувствия, улыбок и радости», «Если хотите добиться поставленных целей, никогда не сдавайтесь», «Пусть все ваши упорные труды окупятся, и вы получите те награды, которые заслуживаете», - прозвучало среди пожеланий.