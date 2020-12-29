Общество

Сбербанк рассказал о режиме работы в новогодние праздники

Псковское отделение ПАО «Сбербанк» проинформировало об изменениях в режиме работы офисов с 31 по 10 января. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе банка, с 9 января офисы будут работать в обычном режиме.

График работы по обслуживанию частных лиц:

31 декабря - офисы работают в сокращенном режиме;

1 - 8 января - нерабочие праздничные дни для всех офисов банка;

с 9 января офисы работают в обычном режиме.

Режим работы индивидуален для каждого офиса и указан как в самом отделении Сбербанка, так и на его сайте в разделе «Отделения и банкоматы».

График работы офисов банка также можно уточнить по телефонам круглосуточной службы поддержки:

900 (для звонков с мобильных телефонов, звонок бесплатный, доступно на территории России для абонентов МТС, «Билайн», «МегаФон», Tele2, Yota, «Мотив»);

8 (495) 500-55-50 (для звонков из Москвы);

8 (800) 555-55-50 (для звонков из других городов РФ, бесплатно).

Банкоматы и информационно-платежные терминалы в зонах круглосуточного обслуживания отделений в эти дни будут работать в стандартном режиме.

Обслуживание корпоративных клиентов в офисах/отделениях банка в указанные дни не осуществляется.

Корпоративные клиенты банка в круглосуточном режиме смогут воспользоваться системой «СберБизнес» и услугой самостоятельного зачисления денежных средств на расчетный счет через устройства самообслуживания.

Для юридических лиц информация доступна по номерам:

0321 (для звонков с мобильных телефонов на территории России);

+7 495 665-5-777 - Звонки из-за рубежа (оплата согласно тарифу);

8 800 5555 777 – для звонков со стационарных городских телефонов.

Также можно воспользоваться интернет-звонком в мобильном приложении «СберБизнес», данная услуга позволяет позвонить в банк не проходя аутентификацию.

В новогодние праздники Сбербанк рекомендует клиентам отдавать предпочтение дистанционным сервисам, минимизировать расчеты наличными и пользоваться услугами офисов и банкоматов только в случае крайней необходимости.

При этом вкладные операции - открытие и закрытие вкладов, начисление процентов, снятие и пополнение - в «СберБанк Онлайн» будут происходить в стандартном режиме, в отделениях - по графику работы.

Вклады, срок окончания которых приходится на 1-е января и с 3-го по 8-е января, будут пролонгированы 2-го и 9-го января (суббота) соответственно с сохранением процентной ставки, установленной на дату открытия (пролонгации) договора. При необходимости клиенты могут забрать средства в любой день после наступления даты окончания срока вклада. Для этого не нужно ходить в офис, можно воспользоваться мобильным приложением или web-версией «СберБанк Онлайн».

Списание платежей по кредитам будет выполняться в соответствии с установленной в кредитном договоре платежной датой. За два дня до нее банк напомнит клиенту о необходимости пополнить счет погашения. Если на имеющихся счетах средств окажется недостаточно для погашения плановой задолженности, попытки списания будут выполняться до первого рабочего дня включительно без начисления неустойки, изменения размера платежа и его частей, направляемых на погашение кредита и уплату процентов за пользование кредитом.