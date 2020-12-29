Общество

Псковский губернатор - главам районов: Вместе мы способны решать практически невыполнимые задачи

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников провел заключительное в этом году совещание с главами районов и городских округов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации региона.

Фото: пресс-служба администрации Псковской области

Перед обсуждением основных вопросов глава региона подвел краткие итоги уходящего года. «При всех трудностях благодаря слаженной командной работе нам удалось сделать этот год продуктивным. Псковская область показала хорошие результаты по линии нацпроектов, достойно справилась с задачами и поручениями главы государства, удержала экономику и, несмотря на все вызовы, по некоторым направлениям добилась заметного роста. В течение года мы не раз доказывали, что вместе способны решать сложные, а иногда практически невыполнимые на первый взгляд задачи», — отметил Михаил Ведерников и добавил, что, несмотря на работу по борьбе с коронавирусной инфекцией, региону удалось многое сделать для развития социальной и транспортной инфраструктуры. Исполнение национальных проектов на данный момент составляет 95%.

Так, по словам главы региона, в нормативное состояние приведено 140 км дорог регионального значения, создана 41 «Точка роста» и 75 центров цифрового развития, благоустроено 40 общественных и 63 дворовых территории, выполнен ремонт 19 спортивных залов, а также начали работу 3 модельные библиотеки и 8 автоклубов.

Глава региона также напомнил, что существенные изменения были внесены в систему оплаты труда муниципальных служащих. Кроме того, во взаимодействии с Советом муниципальных образований разработана и утверждена госпрограмма по развитию местного самоуправления.

Губернатор анонсировал, что со следующего года на площадке ПсковГУ вместе с Ассоциацией будет запущена система повышения квалификации муниципальных служащих. Михаил Ведерников отметил и динамичный рост ТОСов. Их число увеличилось практически вдвое, с 66 до 124. Исходя из того, что данная форма поддержки высоко востребована жителями, в этом году было проведено 2 конкурса. На реализацию проектов ТОС направлено 12 млн рублей.

«Шаг за шагом мы формируем такие условия, в которых каждый активный гражданин, депутат или общественная организация могут привлечь средства на решение местных проблем любого населенного пункта», — заметил Михаил Ведерников.

Отдельно губернатор поблагодарил глав муниципальных образований за совместную работу в рамках Года памяти и славы. Он подчеркнул, что полностью выполнены мероприятия федеральной программы по увековечиванию памяти погибших при защите Отечества. В рамках программы проведен капитальный ремонт 64 воинских захоронений, еще многие приведены в порядок силами волонтеров. В следующем году, сказал губернатор, вопрос не уходит из повестки. Наоборот, из федерального центра на программу будет получено не 18, а 27 млн рублей.

Исходя из этого, он поручил главам уже в январе определить приоритетные направления и представить проработанные предложения. «Призываю не "мельчить", а полученные средства направлять на комплексные, масштабные проекты», — заключил Михаил Ведерников.