Общество

Росгвардия проверила владельцев оружия в Псковской области

Оперативно-профилактическое мероприятие «Оружие» провели росгвардейцы на территории Псковской области. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального управления Росгвардии, мероприятие направлено на усиление контроля за оборотом оружия.

Сотрудники подразделений лицензионно-разрешительной работы управления совместно с полицией осуществили более 200 проверок условий хранения оружия. Они разъяснили гражданам федеральный закон об оружии, напомнили правила хранения и ношения огнестрельного оружия, а также проинформировали об административной ответственности за нарушение правил.

В результате было составлено 47 административных протоколов, изъято 45 единиц гражданского оружия.