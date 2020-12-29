Общество

«Антидот» от коронавируса разработали в России

Два новейших препарата от коронавирусной инфекции разработали и запатентовали в России. Об этом сообщила руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным. Фрагмент встречи показали в эфире телеканала «Россия 24».

«Оба уникальные, не имеющие аналогов в мире. Препарат, о котором я хотела бы сказать, - это первый этиотропный препарат, влияющий непосредственно прямо на вирус. Фактически это антидот для коронавирусной инфекции», - отметила она в эфире телеканала «Россия 24».

Сейчас прошли доклинические исследования этого «антидота», которые показали эффективность более 99% и высокую безопасность препарата, пишет РБК. Теперь лекарство ждут клинические испытания. Если они будут успешными и подтвердят эффективность «антидота», это будет первый противовирусный препарат прямого действия в мире.

Второй препарат, по словам Вероники Скворцовой, предназначен для профилактики и угнетения цитокиновой реакции, возникающей при самых сложных формах коронавирусной инфекции. Это опасное состояние (также известное как цитокиновый шторм) характеризуется тем, что защитные клетки организма болеющего COVID-19 человека начинают атаковать не вирусные частицы, а собственные здоровые клетки. Такая реакция иммунной системы человека потенциально способна привести к смерти заболевшего.