Общество

Более 100 школьников приняли участие в первом крауд-хакатоне Псковской области

Более ста школьников из девяти районов Псковской области приняли участие в открытом региональном VR/AR крауд-хакатоне, который проводил детский технопарк «Кванториум Псков» при поддержке краудфандинговой платформы Planeta.ru и Центра инноваций социальной сферы региона. Среди участников были воспитанники детских технопарков «Кванториум» Пскова и Великих Лук, обучающиеся образовательных центров «Точка роста», рассказали Псковской Ленте Новостей в детском технопарке города.

Мероприятие прошло в онлайн-формате и было посвящено разработке проектов в сфере виртуальной и дополненной реальности, а также созданию краудфандинговых кампаний для привлечения средств на реализацию.

В течение трех дней школьники разрабатывали свои проекты на тему искусства, истории и культуры Псковской области: создавали виртуальные музеи, визитки с дополненной реальностью, моделировали объекты искусства и архитектуры региона в 3D, воссоздавали в VR истории псковских археологических находок. А еще - придумывали свои первые крауд-кампании для народного софинансирования: например, школьники из Дедовичей предложили установить фонтан к юбилею поселка, для этого они разработали макет конструкции. Многие участники впервые работали в сфере VR/AR, поэтому были проведены мастер-классы в режиме онлайн от наставников детского технопарка.

«Все участники на защите представили достойные проекты, несмотря на то, что на работу отводилось ограниченное количество времени. Команды справились с поставленной задачей, прокачали свои навыки и получили новый опыт - почувствовали себя крауд-стартаперами. Это было впервые и для детей, и для нас», - отметил директор детского технопарка «Кванториум Псков» Вячеслав Гордин.

Перед командами ставилась задача разработать кампанию для краудфандинговой платформы Planeta.ru, пройдя все этапы: от создания заголовка и обоснования идеи, заканчивания съемкой видеоролика, где было нужно объяснить, почему необходим денежный сбор. PR-директор краудфандинговой платформы Planeta.ru Наталия Игнатенко рассказала, что в Школе краудфандинга в режиме онлайн на проработку кампании отводится несколько недель, а псковские школьники проделали это за три дня.

Дети из Красногородской Агрошколы сделали проект виртуальной экскурсии по псковским храмам, вошедшим в список ЮНЕСКО. Кванторианцы из Пскова предложили проект квеста по башням Окольного города Пскова, а воспитанники детского технопарка «Кванториум» из Великих Лук представили проект NewSeum. Это карманный онлайн гид с дополненной реальностью, позволяющий увидеть, как пользовались музейными экспонатами наши предки. Ребята из Краснооктябрьской школы Опочецкого района создали виртуальный тур с аудиогидом, в котором совместили современные панорамы Пскова с дореволюционными фотографиями утраченных зданий.

«Хочется попросить ребят, которые приняли участие в крауд-хакатоне, не останавливаться, потому что многие из представленных проектов очень нужны нашему региону», - сказала директор Центра инноваций социальной сферы Псковской области Светлана Седунова.