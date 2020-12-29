Общество

В Псковской области завершился проект «Сила вместе»

В Псковской области завершился проект «Сила вместе» благотворительного фонда «Добрый город». Как сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы, в рамках проекта ставилась задача рассказать горожанам о работе некоммерческих организаций, а с другой стороны, научить сами НКО оформлять свою работу как социальную услугу - так легче найти партнеров, структурировать свою работу, получить поддержку от государства.

Для этого в Пскове был организован трехдневный тренинг для представителей некоммерческих организаций. Из-за введенных противоэпидемических ограничений пришлось ограничить и число участников. В итоге, более чем из 70 заявок от организаций со всей Псковской области одобрили только 30.

Задача по информированию горожан о работе НКО, решалась в несколько этапов. В первую очередь был проведен интернет-опрос о том, знают ли горожане о существовании и работе НКО. Анкету заполнили 250 человек. Выяснилось, что абсолютное большинство участников опроса - 93% слышали, читали или даже участвовали в работе НКО в качестве волонтеров. Среди задач, которые чаще всего решают некоммерческие организации, по мнению опрошенных, оказалась помощь бездомным животным - 47,2%, поддержка людей с ОВЗ - 39%, забота о пожилых людях - 23%, реализация культурных проектов - 20%, поддержка семей с детьми - 18%, помощь людям в кризисных ситуациях - 18%. Только 1,6% считают, что НКО не делают ничего полезного.

Среди самых известных НКО города оказались: ПРОО Зоозащита, АНЗО Шанс, Псковское отделение Российского детского фонда, Российский Красный Крест, Служба помощи Белый цветок, благотворительный фонд «Старость в радость», Проект «Команда 2018», БФ «Добрый город», благотворительный фонд «Клуб добряков», организация «Дети наше будущее», Союз пенсионеров России, АНО «Дорога добра», КП Шаг. Всего респонденты назвали более 40 общественных организаций.

Также, в течении четырех месяцев, сотрудники фонда «Добрый город» записывали подкасты с представителями разных некоммерческих организаций об их работе, задачах, победах, проблемах и просто о жизни в НКО. Получилось 10 выпусков о благотворительности в небольшом городе. Послушать их можно в Apple Podcasts или Яндекс.Музыке по названию «Сила вместе, сила в месте».

Завершающим мероприятием проекта стал фестиваль некоммерческих организаций «Сила вместе». Фестиваль на 90% прошел в онлайн-формате. В нем приняли участие два десятка разных НКО и общественных инициатив. На разных платформах фестиваль набрал более 25000 просмотров. Мероприятие включало самые разнообразные события - творческие, образовательные и спортивные мастер-классы; консультации врачей, психологов, юристов; беседы с представителями НКО на самые разные темы; виртуальную экскурсию и онлайн-концерт авторской песни. В завершении фестиваля зрители могли выполнить творческие здания от некоммерческих организаций и получить за это приз - в результате было составлено 38 комплектов призов, 31 из которых уже передан победителям.