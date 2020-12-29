Общество

Михаил Ведерников вручил многодетной семье ключи от дома

В канун новогодних и рождественских праздников Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в среду, 30 декабря, вручил многодетной семье Кочетковых ключи от нового дома. Вместе с главой региона со столь значимым событием семью, в которой воспитывается шестеро детей, поздравили Митрополит Псковский и Порховский Тихон и председатель регионального комитета по социальной защите Ольга Евстигнеева.

Комфортный одноэтажный дом площадью 140 квадратных метров в деревне Борисовичи Псковского района возведен специально для Кочетковых, рассказали Псковской Ленте Новостей в пресс-службе региональной администрации. Строительство стало возможным благодаря инициативе главы региона при содействии Митрополита Псковского и Порховского Тихона силами компании «Псковжилстрой».

Глава региона поздравил семью Кочетковых с новосельем и вручил сертификат на 100 тысяч рублей, который поможет в обустройстве нового жилья. В настоящее время родители и шестеро детей проживают в однокомнатной квартире. Осмотрев комнаты, Михаил Ведерников поинтересовался, довольны ли многодетные родители новым домом.

Геннадий Кочетков заверил, что теперь места для комфортного проживания хватит всем, и выразил слова глубокой благодарности за помощь в осуществлении давней мечты всей семьи. «Это настоящее новогоднее чудо», - добавила Елена Кочеткова. В свою очередь ее супруг рассказал, как будут распределены комнаты среди домочадцев. Особенно рада чета Кочетковых тому, что у них наконец-то появится своя собственная комната.

Отметим, глава семьи Кочетковых Геннадий работает учителем физкультуры в Свято-Тихоновской православной гимназии и тренером по боксу. Жена Елена - домохозяйка, занимается воспитанием шести детей: младшей дочери 2,5 года, старшему сыну 14 лет. Переехать в новый дом семья планирует сразу после Нового года.

В продолжение общения Михаил Ведерников обозначил, что жилищный вопрос для многих многодетных семей является одним из наиболее важных. Именно поэтому региональные власти планируют уделить этому повышенное внимание. В частности, в следующем году для многодетных семей будут приобретены еще два индивидуальных дома.

Глава региона также отметил, что комплекс мер социальной поддержки для многодетных родителей постоянно корректируется, добавляется новыми, наиболее востребованными направлениями. Так, например, летом текущего года восемь семей с десятью и более детей получили автомобили Газель NEXT. Глава региона напомнил, что данная мера поддержки станет ежегодной.

Михаил Ведерников отметил, что решение о том, кому из многодетных семей будет оказана дополнительная поддержка в части решения жилищного вопроса или предоставления автомобиля, будет приниматься при участии и членов созданного в регионе Совета многодетных матерей.