Общество

После вмешательства прокуратуры в псковских исправительных учреждениях стали проводить медосмотры

В текущем году судами Псковской области удовлетворены пять административных исковых заявлений Псковского прокурора по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях Псковской области о признании незаконным бездействие по проведению предварительных и периодических медицинских осмотров осужденных, привлекаемых администрациями исправительных учреждений к оплачиваемому труду на декретированные должности.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в региональной прокуратуре по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях, исковые заявления касались интересов осужденных, привлекаемых к труду как поваров, кухонных рабочих, резчиков пищи, подсобных рабочих склада интендантского обеспечения, подсобных рабочих бани и прачечной, рабочих по стирке и ремонту специальной одежды, пекарей, парикмахеров.

Данные судебные решения исправительными учреждениями в апелляционном порядке не обжаловались.

После вступления решений судов в законную силу колониями были заключены государственные контракты с учреждениями здравоохранения на проведение предварительных и периодических медицинских осмотров осужденных.

В настоящее время решения суда исполнены в полном объеме, все осужденные, трудоустроенные в исправительных учреждениях на декретированные должности, прошли соответствующее медицинское обследование.