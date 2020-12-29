Общество

Праздник подарили воспитанникам детских домов члены Молодежного парламента

Члены Молодежного парламента при Псковском областном Собрании депутатов в канун Нового года приехали в гости к воспитанникам «Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, Печорского района» и «Красногородской школы-интерната для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». Новогодний визит с Дедом Морозом и Снегурочкой предварительно был согласован с руководством социальных учреждений для соблюдения всех эпидемиологических требований, рассказали Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального парламента.

«Дети очень ждут праздника, - рассказала заместитель директора печорского центра помощи детям Галина Печникова. - Завтра у наших ребят будет новогодний стол, как и у всех детей в любой семье, а приятные сюрпризы для них начали случаться уже сегодня: с утра детям вручали подарки с «Елки желаний» - региональной благотворительной акции, а сейчас к нам с подарками приехал Молодежный парламент. Мы стараемся, чтобы наши ребята почувствовали этот праздник, радовались ему и смогли, когда вырастут, передать своим детям чувство Нового года».

Выбор подарков был неслучаен. Как рассказала председатель Молодежного парламента Юлия Лысова, на заседании попечительского совета печорского центра помощи детям, в состав которого входит куратор Молодежного парламента, вице-спикер Виктор Остренко, прозвучала просьба о новой сетке для футбольных ворот - недавно на пришкольной территории оборудовали спортивную площадку и установили трибуны для болельщиков.

«Детям мы вручили игрушку и сладости, а учреждению - недостающий спортинвентарь. На наш призыв о сборе средств на подарки для детей был очень активный отклик - никто из членов Молодежного парламента не остался в стороне, и даже наш коллега из прошлого состава Артур Евтеев тоже решил присоединиться к акции и перечислил значительную сумму. Свой вклад внесли и активисты регионального отделения ОНФ. Приятно, что получилось по-настоящему коллективное мероприятие», - отметила Юлия Лысова, которая на празднике выступила в роли Снегурочки. Дедом Морозом был заместитель председателя Молодежного парламента Владлен Небейголова.

Уезжая, Дед Мороз и Снегурочка пообещали, что прощаются с детьми ненадолго - на весну запланирован товарищеский матч по футболу между командами Молодежного парламента и воспитанников центра.

В Красногородск члены Молодежного парламента привезли 86 сладких подарков.

«Надеюсь, что мы смогли порадовать ребят,- сказала Юлия Лысова. - Ограничительные меры никуда не уходят, и воспитанники детских домов сейчас, в основном, проводят время в своем замкнутом коллективе. Они очень ждут праздника и верят, что Новый год - это время чудес и добрых дел».