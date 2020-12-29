Общество

Профориентационное онлайн-тестирование могут пройти псковские старшеклассники

Псковские школьники 8-11 классов могут пройти качественное бесплатное профориентационное тестирование, которое обучающиеся в Санкт Петербурге и в Москве проходят за 3900 рублей.

В рамках реализации молодежной политики в Пскове Молодежный центр закупил сеансы тестирования у Центра тестирования и развития «Гуманитарные технологии» при МГУ, чтобы псковские школьники смогли получить качественную профориентацию, рассказали Псковской Ленте Новостей в Молодежном центре.

Все, что нужно для прохождения тестирования - качественное интернет-соединение.

Записаться на профориентационное тестирование «Профориентатор» можно на сайте trud60.ru/proftestirovanie. После этого школьник получит индивидуальную ссылку на прохождение теста от администратора.

Тестирование займет около 40 минут.