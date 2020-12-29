Общество

Жительница Куньинского района получила приз за победу во всероссийском фотоконкурсе

Руководитель регионального исполнительного комитета партии «Единая Россия» Андрей Карпов поздравил жительницу поселка Ущицы Куньинского района Светлану Белугину с победой во всероссийском фотоконкурсе «Мое село». Фоторабота «Семья Макушевых-Лебедевых» Светланы Белугиной заняла третье место в федеральном этапе конкурса в номинации «Образ сельской семьи». Конкурс прошел в рамках партпроекта «Российское село», рассказали Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения партии.

Андрей Карпов вручил смартфон победительнице конкурса.

«Очень почетно для нашего региона, что семья из Куньинского района заняла призовое место на федеральном конкурсе. Я и сам здесь родился, поэтому мне вдвойне приятно поздравить землячку с победой», - отметил Андрей Карпов. - С наступающим Новым годом и Рождеством! Счастья, здоровья, благополучия!».

Отметим, конкурс проводился для приобщения жителей России к национальным культурно-историческим традициям, демонстрации преимуществ сельского образа жизни, повышения престижа крестьянского труда, воспитания чувства патриотизма и любви к малой родине.