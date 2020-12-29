Общество

Михаил Ведерников обсудил с главами районов приоритетные направления работы в 2021 году

Актуальные направления для работы муниципальных районов и городских округов в следующем году определены на заключительном совещании губернатора Псковской области Михаила Ведерникова с главами муниципальных образований. Заседание прошло в режиме видеоконференцсвязи в среду, 30 декабря, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона.

В рамках совещания участники рассмотрели меры по обеспечению сбалансированности местных бюджетов. Так, например, в декабре районам доведены дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в размере 125 млн рублей. Глав муниципальных образований познакомили с особенностями предоставления финансирования в следующем году, а также рассказали о возможных изменениях профильного законодательства.

«В последние дни мы детально отрабатывали по каждому району. Все возможные средства вам отданы. Это поможет завершить этот финансовый год без проблем», - заметил губернатор и пообещал оказать дополнительную поддержку, если она понадобится муниципалитетам.

Участники совещания рассмотрели и целый ряд вопросов, который касался строительства и жилищно-коммунального хозяйства. Речь зашла, например, о готовности сферы ЖКХ к бесперебойной работе в новогодние праздники. На территории муниципальных образований организовано дежурство, состоялись территориальные комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению мер пожарной безопасности. Главам поручено взять работу предприятий сферы ЖКХ и аварийных бригад на личный контроль. Кроме того, должна быть организована круглосуточная работа диспетчерских служб, а также проанализированы имеющиеся материально-технические запасы для возможных ремонтов.

Еще один вопрос, который был рассмотрен, касался мероприятий федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», практически все запланированные проекты завершены. Председатель регионального комитета по строительству и ЖКХ Сергей Грахов предложил в соглашения с муниципалитетами включить положение о штрафных санкциях на случай нарушения кассовых планов, а также определить конкретные сроки осуществления контрактов. Своевременное освоение федеральных средств позволит региону рассчитывать на дополнительное финансирование. Михаил Ведерников предложение поддержал и напомнил, что так же ведется работа федерального центра с регионами, поэтому логично этот принцип распространить и в отношении с районными властями.

Особое внимание было уделено перспективам развития индивидуального жилищного строительства (ИЖС). В этом году в рамках федерального проекта «Жилье» для региона был установлен показатель по объему жилищного строительства в размере 250 тыс. кв. метров. Псковская область его выполнила. На следующий год этот показатель составляет уже 302 тыс. кв. метров, включая многоквартирные дома и ИЖС. В связи с этим главам поручено лично подключиться к работе по развитию индивидуального жилищного строительства на местах, в первую очередь, по снятию бюрократических вопросов в части оформления документации. Кроме того, принято решение, что показатель по вводу индивидуальных жилых домов будет включен в оценку эффективности глав муниципалитетов. Аналогично к тому, как показатель ввода жилья включен в показатели оценки губернаторов.

По поручению Михаила Ведерникова в январе состоится совещание, посвященное развитию индивидуального жилищного строительства. «Вопрос крайне важный, но многогранный. Нужно разработать типовой документ, где будут прописаны предельно допустимые сроки, в которые должны укладываться все согласования. Чтобы люди понимали, куда им нужно идти, в течение какого времени эти документы можно оформить», - заметил глава региона и напомнил, что еще одним важным направлением для работы должна стать регистрация неучтенного жилья. Зачастую граждане проживают в домах, которые не оформлены должным образом.