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Общество

Направление «Образование» названо слабым звеном реализации регпроектов в Псковской области

30.12.2020 21:49|ПсковКомментариев: 0

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников сегодня, 30 декабря, провел заключительное совещание по вопросам реализации региональных проектов по основным направлениям указа президента РФ. Во время своего выступления глава региона подчеркнул, что региональная команда по итогам 2020 года справилась с ранее поставленной задачей, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областной администрации.

«Наш совокупный показатель исполнения по региональным проектам составляет 94,9%, но я рассчитываю, что за оставшиеся два дня мы доработаем и планку в 95% преодолеем», - отметил Михаил Ведерников.

По словам губернатора, несмотря на все сложности уходящего года, которых было не мало, подавляющее большинство руководителей добилось высоких показателей. Прокомментировал Михаил Ведерников и работу руководителей регпроектов, результаты которых отрицательно сказалась на общих показателях.

В «красную зону» попали три направления: «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Жилье и городская среда» и «Образование». Все они разделили между собой 4,9% неосвоенных средств текущего года. Из них 0,3% относятся к «Безопасным и качественным автомобильным дорогам».

«Борис Андреевич, учитывая, что в вашей зоне ответственности треть от общего финансирования регпроектов, считаю, что эти десятые доли процента не заслуживают критики. Хочу поблагодарить за то, что вы продемонстрировали системный подход и до последнего дня делали все возможное и невозможное, чтобы помочь коллегам выйти на необходимые показатели. Неоднократно работа Псковской области в части дорожного строительства заслуживала высоких оценок правительства РФ, но что гораздо важнее - регион получал дополнительное финансирование», - подчеркнул глава региона.

По направлению «Жилье и городская среда» - 0,7% от общего количества неосвоенных средств. «Здесь также важно учитывать, что руководитель управления напрямую вел объекты своих коллег по иным направлениям и внес хороший вклад в общий результат. Сергей Сергеевич, вашу работу оцениваю на «хорошо», - обратился Михаил Ведерников к руководителю регионального комитета по строительству и ЖКХ Сергею Грахову.

Наибольшая часть неосвоенных средств - 3,8% - пришлась по направлениям, которые курируются региональным комитетом по образованию Псковской области. «Отдельно по направлению «Образование» исполнение составило 68%. Если бы не это, то наш общий результат перевалил бы за 98%. С таким показателем мы бы обязательно вошли в число регионов-лидеров по реализации регпроектов. Сейчас, к сожалению, из-за одного слабого звена мы остаемся в группе «середняков», - оценил работу профильного комитета губернатор.

В рамках совещания участники обсудили предварительные итоги реализации региональных проектов в 2020 году. Глава региона подчеркнул, что за оставшееся время у руководителей есть время завершить ряд мероприятий. Окончательные итоги будут подведены в январе. Тогда же начнется активная работа по регпроектам 2021 года. Отдельно Михаил Ведерников поблагодарил руководителей тех направлений, где уже проводятся конкурсные процедуры по объектам следующего года. «Это дает возможность не в авральном, а спокойном режиме реализовывать все задачи», - подчеркнул губернатор.

Завершая совещание, Михаил Ведерников отметил, что в текущем году со стороны региональной команды он увидел стремление и желание работать на благо региона, профессиональный подход к решению актуальных вопросов. Все достигнутые результаты, по словам губернатора, уже находят отражение в повседневной жизни псковичей, что и является главной целью и смыслом региональных проектов.

Источник: Псковская Лента Новостей
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