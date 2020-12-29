Общество

В Пскове открылась фотовыставка под открытым небом «Лица героев»

В Пскове в канун новогодних и рождественских праздников открылась фотовыставка «Лица героев». Экспозиция с сегодняшнего дня, 30 декабря, размещена в Пскове на площади Победы, около Вечного огня.

На выставке размещены фотографии тех жителей региона, которые трудятся в различных сферах общественной жизни, обеспечивают безопасность, сохраняют здоровье граждан и помогает им в трудных жизненных обстоятельствах, рассказали Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации Псковской области.

Это сотрудники Псковской городской больницы и поликлиники, Великолукской межрайонной больницы, региональных Управлений МЧС России и Росгвардии.