Общество

Псковская городская поликлиника выражает соболезнования родным и близким Анны Гвоздевой

ГБУЗ «Псковская городская поликлиника» выражает искренние соболезнования родным и близким заслуженного врача РФ Анны Гвоздевой.

«Не стало нашей коллеги - заслуженного врача РФ Анны Григорьевны Гвоздевой. К большому сожалению, от осознания того, что вокруг много горя, боль от собственной утраты не становится меньше. Наоборот, после «калейдоскопа» воспоминаний о том, «как молоды мы были», еще больше «накатывает» горечь и душевная пустота.

В памяти медицинских работников, проработавших с Анной Григорьевной плечом к плечу многие годы, она останется добрым, отзывчивым человеком. Она принадлежала к поколению особой породы людей, детство которых совпало с Великой Отечественной войной. Анна Григорьевна, с первых лет жизни познавшая голод и холод, всегда первой приходила на помощь коллегам в трудных жизненных обстоятельствах.

Для медицины региона она - в прошлом главврач Псковской городской поликлиники №1 и депутат второго созыва Псковской городской Думы - была одним из флагманов, определяющих направление и темпы развития сферы здравоохранения.

Горько осознавать, что такой жизнелюбивый и волевой человек как А.Г. Гвоздева с невероятным запасом энергии и оптимизма, ушла из жизни в канун нового года. А мы вместо поздравлений и веселых пожеланий вынуждены искать и не находить нужные слова для прощания со столь духовно щедрым человеком, посвятившим свою жизнь здоровью псковичей, а, значит, их счастью.

Мы благодарны Богу и судьбе за то, что имели честь быть знакомы с этим удивительным человеком. Светлая ей память!», - отметили в Псковской городской поликлинике.