Общество

Александр Козловский привез новогодний подарок пятилетней великолучанке

Новогоднюю мечту пятилетней великолучанки Арины Шпаковой исполнил депутат Госдумы, секретарь Псковского регионального отделения «Единой России» Александр Козловский. Сегодня, 30 декабря, он привез девочке автовоз «Щенячий патруль» в рамках всероссийской акции «Елка желаний», рассказали Псковской Ленте Новостей в пресс-службе парламентария.

Александр Козловский поздравил Арину и ее маму Елену с наступающим Новым годом, пожелал здоровья и счастья. «Не болей, слушайся маму», - сказал он маленькой великолучанке и передал ей подарок.

Елена Шпакова рассказала, что у ее дочери есть целая коллекция с героями мультфильма «Щенячий патруль», а автовоз ее дополнит.

Отметим, что «Елка желаний» проходит уже не в первый год и направлена в первую очередь на исполнение желаний детей из семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, а также детей с особенностями развития. Александр Козловский уточнил, что участники акции не только передают ребятам подарки, но и налаживают контакты с родителями детей, узнают об их проблемах, помогаю решать.

«Это очень важная акция. С каждым годом она будет привлекать все больше и больше неравнодушных людей, готовых оказывать помощь», - заключил Александр Козловский.

Фото Александра Воробьева