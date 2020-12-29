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Общество

Александр Козловский привез новогодний подарок пятилетней великолучанке

30.12.2020 23:01|ПсковКомментариев: 0

Новогоднюю мечту пятилетней великолучанки Арины Шпаковой исполнил депутат Госдумы, секретарь Псковского регионального отделения «Единой России» Александр Козловский. Сегодня, 30 декабря, он привез девочке автовоз «Щенячий патруль» в рамках всероссийской акции «Елка желаний», рассказали Псковской Ленте Новостей в пресс-службе парламентария.

Александр Козловский поздравил Арину и ее маму Елену с наступающим Новым годом, пожелал здоровья и счастья. «Не болей, слушайся маму», - сказал он маленькой великолучанке и передал ей подарок.

Елена Шпакова рассказала, что у ее дочери есть целая коллекция с героями мультфильма «Щенячий патруль», а автовоз ее дополнит.

Отметим, что «Елка желаний» проходит уже не в первый год и направлена в первую очередь на исполнение желаний детей из семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, а также детей с особенностями развития. Александр Козловский уточнил, что участники акции не только передают ребятам подарки, но и налаживают контакты с родителями детей, узнают об их проблемах, помогаю решать.

«Это очень важная акция. С каждым годом она будет привлекать все больше и больше неравнодушных людей, готовых оказывать помощь», - заключил Александр Козловский.

Фото Александра Воробьева

Источник: Псковская Лента Новостей
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