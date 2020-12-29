Общество

Михаил Ведерников призвал псковичей совершать покупки рано утром

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников призвал псковичей избегать большого скопления людей и не совершать покупки в магазинах в пиковые часы. Своими пожеланиями он поделился на своей странице в соцсети Instagram.

«В торговых центрах и магазинах наблюдаются большие скопления людей. Постарайтесь сделать оставшиеся покупки рано утром - разгрузите пиковые часы и избегайте лишних контактов», - обратился он к жителям региона.

Добавим, что наибольшее количество зараженных коронавирусом по итогам 30 декабря зафиксировано за сутки в Великих Луках – 100. Много новых случаев инфицирования COVID-19 показал и Псков – 82.

Среди районов лидерами по приросту числа заболевших стали Псковский (+13), Великолукский (+11), Себежский (+15) и Дновский (+16).