Общество

Псковский «Максимус» опубликовал режим работы на праздничных выходных

Стал известен график работы торгового центра «Максимус» в Пскове на праздничных выходных. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации центра, 31 декабря «Максимус» будет работать с 10.00 до 21.00, кроме:

магазина «Улыбка радуги» (с 10.00 до 19.00);

магазина «Ситилинк» (с 10.00 до 19.00);

магазина «Спортмастер» (с 10.00 до 19.00);

магазина DNS (с 10.00 до 19.00);

магазина «Канцпарк» (с 10.00 до 19.00);

магазина «Л’Этуаль» (с 10.00 до 19.00);

магазина Zolla (с 10.00 до 18.00);

магазина «Мегахенд» (с 10.00 до 17.00).

1 января в торговом центре будет выходной, кроме:

магазина «Пятерочка» (с 13.00 до 21.00);

аптеки «Калина Фарм» (с 13.00 до 21.00);

салона «Мегафон» (с 13.00 до 18.00).

2 января:

магазин «Канцпарк» – выходной;

магазин ;Улыбка Радуги; с 12.00 до 20.00;

далее – по стандартному режиму работы торгового центра.

«Дорогие друзья! Наступает Новый 2021 год. И мы хотим пожелать, чтобы новый год принес вам огромное счастье, крепкое здоровье (ведь это - главное). Пусть все ваши мечты сбудутся в новом году, а все плохое останется в прошлом. Под бой курантов обязательно загадайте самое заветное желание и верьте, что оно сбудется. Пусть этот светлый праздник станет прекрасным стартом для нового успешного и счастливого года. Берегите себя и близких, прощайте обиды и не держите ни на кого зла. Будьте добрее к окружающим и мудрее и запомните, что чудеса там, где в них верят! С новым годом!» - поздравила псковичей администрация ТЦ «Максимус».