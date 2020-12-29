Псковский «Максимус» опубликовал режим работы на праздничных выходных

Стал известен график работы торгового центра «Максимус» в Пскове на праздничных выходных. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации центра, 31 декабря «Максимус» будет работать с 10.00 до 21.00, кроме:
1 января в торговом центре будет выходной, кроме:
2 января:
«Дорогие друзья! Наступает Новый 2021 год. И мы хотим пожелать, чтобы новый год принес вам огромное счастье, крепкое здоровье (ведь это - главное). Пусть все ваши мечты сбудутся в новом году, а все плохое останется в прошлом. Под бой курантов обязательно загадайте самое заветное желание и верьте, что оно сбудется. Пусть этот светлый праздник станет прекрасным стартом для нового успешного и счастливого года. Берегите себя и близких, прощайте обиды и не держите ни на кого зла. Будьте добрее к окружающим и мудрее и запомните, что чудеса там, где в них верят! С новым годом!» - поздравила псковичей администрация ТЦ «Максимус».