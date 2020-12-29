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Общество

Полицейские в канун Нового года пожелали жителям Псковской области мира и взаимопонимания

31.12.2020 09:33|ПсковКомментариев: 0

Руководство УМВД России по Псковской области, члены Общественного совета при региональном управлении, Совет ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск поздравляют всех жителей региона, личный состав ведомства и ветеранов органов внутренних дел с наступающим Новым 2021 годом. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областного УМВД России, уходящий год был для всех непростым, полным ответственных и сложных задач.

«Он научил нас правильно расставлять приоритеты, внимательнее относиться к близким людям и ценить моменты, проведенные рядом с ними, - отметили в ведомстве. - Несмотря на трудности и испытания, каждый год приносит нам бесценный опыт, определенные победы, успехи и достижения, запоминается яркими событиями».

«Приближение праздника дарит нам самые светлые чувства, знакомые с детства. Это время теплых встреч со своими родными и близкими, добрых надежд и радостных ожиданий, время подведения итогов и подготовки планов на будущее», - сказали в пресс-службе.

В канун новогодних праздников УМВД России по Псковской области выражает признательность всему личному составу за самоотверженную работу и верность долгу, за профессионализм, усилия и настойчивость в выполнении поставленных задач. Особые слова благодарности и поздравления адресовали тем, кто встретит Новый год на боевых постах, дежурстве и маршрутах патрулирования.

«Уважаемые сотрудники и ветераны органов внутренних дел! Пусть наступающий год станет периодом исполнения долгожданных событий и радостных новостей. Пусть реализуются все планы и сбудутся самые сокровенные желания. Счастья, крепкого здоровья, теплоты семейного очага, душевного спокойствия, оптимизма и стабильности. Пусть всегда рядом будут родные и близкие, и в ваших домах царит благополучие, мир и взаимопонимание!» - добавили в ведомстве.

Теги: #Новый год #умвд россии по псковской области
Источник: Псковская Лента Новостей
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