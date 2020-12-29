Общество

Псковские росгвардейцы примут участие в охране общественного порядка на праздничных выходных

Сотрудники управления Росгвардии по Псковской области примут участие в охране общественного порядка и общественной безопасности в новогодние праздничные дни. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

Кроме решения задач по обеспечению безопасности и правопорядка на улицах городов и населенных пунктов, значительный блок вопросов связан с охраной имущества граждан и организаций, обеспечением государственного контроля в сфере оборота оружия и частной охранной деятельности.

Центр лицензионно-разрешительной работы управления Росгвардии по Псковской области напоминает, что в соответствии с положениями федерального закона «Об оружии» запрещено ношение гражданами оружия при проведении массовых мероприятий, нахождение с оружием в организациях, предназначенных для развлечения и досуга, а также ношение оружия в состоянии алкогольного опьянения.