Общество

Для каждой второй компании в Псковской области 2020-й был хуже, чем 2019-й

Служба исследований hh.ru в конце декабря провела опрос среди более сотни крупных компаний из разных регионов России, в том числе и Псковской области, чтобы понять, как они оценивают свое положение в конце 2020 года. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе hh.ru, 29% опрошенных представителей бизнеса Пскова признались, что 2020 год прошел для их компаний в целом лучше, чем 2019-м. Выше всего эта доля таких компаний с численностью сотрудников менее 100 человек.

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Не почувствовали разницу между уходящим годом и 2019-ым 14% компаний. 38% представителей бизнеса в Пскове дали отрицательную оценку уходящему году и отметили, что в целом было все хуже, чем в 2019-м.

Почти всех работников среди опрошенных компаний в Псковской области коснулась дистанционная работа. Полностью весь офис на «удаленку» в регионе в 2020 году переводили 34% компаний, частично – еще 55%. Вернулись в офис и продолжают там работать 54% компаний региона. Каждая пятая компания все еще отдает приоритет работе из дома и не переводила людей с дистанционного формата, который начался весной. 23% временно возвращали специалистов в офис, но потом снова ушли на «удаленку» из-за второй волны пандемии осенью.

При этом больше половины опрошенных пока не понимают, когда будут возвращать сотрудников обратно в привычный формат работы. По данным опроса, 15% компаний планируют вывести персонал в офис в марте-апреле 2021, еще 4% позже – в мае-июне.

Для каждой третьей компании в регионе переход сотрудников на дистанционный режим работы никак не сказался на бизнесе: выше всего эта доля таких среди компаний с численностью до 500 сотрудников. 12% представителей опрошенных компаний признались, что дистанционная работа однозначно негативно сказалась в целом на их работе. Еще 23% подтвердили, что негативное влияние на свой бизнес они испытывали именно из-за перевода персонал на «удаленку».

44% заявили, что численность их компаний в Пскове увеличилась в 2020 году, что в целом больше, чем в Санкт-Петербурге или Москве. Каждая третья компания осталась без изменения с точки зрения штатной численности, а вот 23% вынуждены были пойти на снижение количества персонала.

Зарплатные выплаты сотрудников также в непростой 2020 год также претерпели изменения. Так, увеличить оклад сотрудникам смогла лишь каждая пятая из опрошенных компаний регионе, уменьшился оклад у сотрудников 14% организаций. У 53% опрошенных компаний оклады сотрудников никак не изменились.