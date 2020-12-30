Общество

Единороссы исполнили новогодние мечты двух юных великолучан

Секретарь Генерального совета «Единой России», первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак исполнил новогоднюю мечту семилетнего великолучанина Дементия Матвеева об игровой приставке. Открытку с желанием ребенка он снял с «Ёлки желаний».

Подарок юному великолучанину от Андрея Турчака вручил депутат Госдумы, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе отделения.

«Спасибо за подарок. Дементий давно мечтал об игровой приставке», – рассказали родители мальчика Вера и Андрей Матвеевы и в знак признательности за исполнение заветного желания сына передали Андрею Турчаку елочную игрушку.

Александр Козловский и сам присоединился к акции «Елка желаний». Он исполнил новогоднюю мечту пятилетней великолучанки Арины Шпаковой: привез девочке автовоз «Щенячий патруль».

Секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» поздравил Арину и ее маму Елену с наступающим Новым годом, пожелал здоровья и счастья. «Не болей, слушайся маму», – сказал он маленькой великолучанке и передал ей подарок.

Елена Шпакова рассказала, что у ее дочери есть целая коллекция с героями мультфильма «Щенячий патруль», а автовоз ее дополнит.

«Ёлка желаний» проходит уже не в первый год и направлена, в первую очередь, на исполнение желаний детей из семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, а также детей с особенностями развития. Александр Козловский отметил, что участники акции не только передают ребятам подарки, но и налаживают контакты с родителями детей, узнают об их проблемах, помогаю решать.

«Это очень важная акция. С каждым годом она будет привлекать все больше и больше неравнодушных людей, готовых оказывать помощь», – заключил Александр Козловский.