Общество

Андрей Турчак: 2020 год стал временем испытаний, а наступающий принесет новые достижения и победы

«2020 год стал временем испытаний для каждого из нас, а наступающий год принесет новые достижения и победы», - подчеркнул секретарь Генсовета «Единой России», первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак, подводя итоги года.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе партии, он отметил, что в уходящем году произошла переоценка многих вещей. «Единая Россия» направила все ресурсы на помощь людям и организовала волонтерское движение по всей стране. «Каждый день мы помогаем врачам и их семьям, детям, пенсионерам и всем тем, кому сейчас это особенно нужно. Эта работа не прерывается ни на день – даже в новогодние праздники», - отметил Андрей Турчак.



Он поблагодарил за неравнодушие и профессионализм коллег - актив региональных отделений партии, депутатов всех уровней. Особые слова благодарности секретарь Генсовета партии адресовал волонтерам, за их отзывчивость и самоотверженность.



«Уверен, что Новый год обязательно принесет нам спокойствие, благополучие, новые достижения и победы. От всей души желаю всем крепкого здоровья, счастья и добра в наступающем 2021 году», - сказал Андрей Турчак.