Общество

Александр Козловский: Пусть 2021 год будет щедр и оправдает все наши ожидания

Секретарь Псковского регионального отделения «Единой России», депутат Госдумы Александр Козловский поздравляет жителей Псковской области с Новым годом и Рождеством.

«Уходящий год стал настоящим испытанием для всех жителей нашей планеты, но дал нам бесценный опыт, укрепил веру и открыл новые возможности. Пусть наступающий год будет щедр и оправдает все наши ожидания, принесет душевный покой и оптимизм, финансовую стабильность и уверенность в завтрашнем дне. Пусть осуществится все задуманное и запланированное», - отмечается в поздравлении Александра Козловского, опубликованном на сайте регионального отделениия партии.

Лидер псковских единороссов пожелал всем жителям региона крепкого здоровья, прекрасного настроения и исполнения желаний. «Будьте счастливы, успешны и полны энергии», - отметил Александр Козловский.