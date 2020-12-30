Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
новый год еда без хлопот
Знак качества фабрики обуви Nordman
История развития, качества и новых технологий
Новые банковские услуги для предпринимателей
новогодний шоппинг
Потребкредит: брать нельзя откладывать?
С двух ног в один сапог
твоя история Проект Агон
Последний скорый
безопасность - дело каждого
Жить и строить нацпроекты помогают
Телефон прямого эфира 56-73-72
 
 
 
ещё Общество 30.12.2020 22:461 303 новых случая заражения коронавирусом зафиксировано в Псковской области 31.12.2020 13:250 Число умерших от коронавируса в Псковской области возросло до 100 31.12.2020 13:130 Больше тонны сладостей собрали псковичи к Новому году для нуждающихся семей 31.12.2020 12:550 Игорь Иванов: Пусть с огнями новогодней елки в каждый дом придет вера в будущее и простое человеческое счастье 31.12.2020 12:340 Александр Козловский: Пусть 2021 год будет щедр и оправдает все наши ожидания 31.12.2020 12:250 Протоиерей Олег Тэор поправился и скоро вернется к богослужению
 
 
 
Самое популярное 28.12.2020 10:111 Теплый Новый год ожидает жителей Псковской области 30.12.2020 11:562 Январь в Псковской области будет морозным и снежным 29.12.2020 15:1711 Жители Пскова останутся без новогоднего фейерверка 28.12.2020 16:5618 Сразу два псковских журналиста попали в список иностранных агентов 29.12.2020 07:003 395 человек заразились COVID-19 в Псковской области за сутки
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Псковичам напоминают о соблюдении мер безопасности в новогодние праздники

31.12.2020 11:56|ПсковКомментариев: 0

В канун новогодних праздников жителей Псковской области предупреждают о необходимости соблюдения мер безопасности.

В настоящее время выход на лед запрещен. На территории области действует распоряжение «О запрете выхода населения на лед Псковского, Теплого и Чудского озер», которое ранее подписал губернатор области, председатель комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Псковской области Михаил Ведерников.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областной администрации, аналогичные запреты введены и в других муниципальных образованиях области. В соответствии с распоряжением, в населенных пунктах Неелово и Солоново Псковского района созданы временные посты, где организовано дежурство опергрупп Главного управления МЧС России по Псковской области. Целью работы является предупреждение об опасности выхода на лед Псковского, Теплого и Чудского озер. Так, за минувшие выходные об опасности нахождения на льду сотрудниками МЧС было предупреждено около ста человек.

С целью информирования граждан о запрете выхода на лед ГУМЧС России по Псковской области организованы профилактические выезды оперативных групп, местных пожарно-спасательных гарнизонов, патрулирование с привлечением катера на воздушной подушке «Стрелец» поисково-спасательного отряда Пскова. Работа в этом направлении будет продолжена.

Также в преддверии новогодних и рождественских праздников ГУ МЧС России по Псковской области призывает быть осторожными в использовании пиротехники. Соблюдать меры безопасности, не оставлять без присмотра и беречь от детей хлопушки, бенгальские огни, салюты.

Необходимо помнить, что пиротехнические изделия подлежат обязательной сертификации, на них должна быть инструкция по применению и адреса или телефоны производителя или оптового продавца. Это гарантирует качество и безопасность изделий. Фейерверки стоит покупать только в местах официальной продажи, иначе есть вероятность покупки несертифицированного изделия. При покупке пиротехнических изделий нужно обратить внимание на упаковку, на ней должны отсутствовать увлажненные места, разрывы. Также на упаковке должен присутствовать товарный знак.

Фейерверки следует хранить в сухом месте, в оригинальной упаковке, на расстоянии от легковоспламеняющихся предметов и веществ, обогревательных приборов. Пиротехнику также не рекомендуется носить в кармане, возить в автомобиле. На территории Псковской области проходят профилактические рейды, в ходе которых проводится обследование мест реализации пиротехнической продукции, идут инструктажи по правилам пользования ею.

Теги: #МЧС #Новый год #безопасность
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Чего вы ожидаете от 2021 года?
В опросе приняло участие 511 человек
31.12.2020, 13:250 Число умерших от коронавируса в Псковской области возросло до 100 31.12.2020, 13:130 Больше тонны сладостей собрали псковичи к Новому году для нуждающихся семей 31.12.2020, 12:550 Игорь Иванов: Пусть с огнями новогодней елки в каждый дом придет вера в будущее и простое человеческое счастье 31.12.2020, 12:490 Названы самые частые нарушения на АЗС в России
31.12.2020, 12:370 Псковичам рассказали, как получить консультацию в ПФР во время новогодних праздников 31.12.2020, 12:340 Александр Козловский: Пусть 2021 год будет щедр и оправдает все наши ожидания 31.12.2020, 12:250 Протоиерей Олег Тэор поправился и скоро вернется к богослужению 31.12.2020, 12:200 С поэтического марафона начнут 2021 год в «Михайловском»
31.12.2020, 12:080 Прямые трансляции богослужений из Псково-Печерского монастыря. РАСПИСАНИЕ 31.12.2020, 11:571 Андрей Турчак: 2020 год стал временем испытаний, а наступающий принесет новые достижения и победы 31.12.2020, 11:560 Псковичам напоминают о соблюдении мер безопасности в новогодние праздники 31.12.2020, 11:450 Утверждены новые правила регулирования цен на социально значимые продукты
31.12.2020, 11:320 Стали известны маршруты поездов, пассажиры которых встретят Новый год в пути 31.12.2020, 11:230 «Сообразим на троих»: Политические итоги 2020 года 31.12.2020, 11:110 Единороссы исполнили новогодние мечты двух юных великолучан 31.12.2020, 11:010 Псковская городская поликлиника опубликовала график работы на праздничных выходных
31.12.2020, 10:450 Редкую подвеску в виде зайца нашли археологи в Пскове 31.12.2020, 10:330 Великолукские студенты украли шар с городской елки 31.12.2020, 10:300 Воркаутеры поздравили псковичей с наступающим Новым годом 31.12.2020, 10:230 Подозреваемого в краже еды задержали росгвардейцы в Великих Луках
31.12.2020, 10:150 «Автотим Псков» предлагает забронировать новый автомобиль Škoda на праздничных условиях 31.12.2020, 10:000 Ремонт под елочкой 31.12.2020, 09:570 Автомобиль «Газель» горел в Себеже 31.12.2020, 09:451 Ответственные за безопасность дорожного движения в Псковской области «сверили часы» перед новогодними каникулами
31.12.2020, 09:330 Полицейские в канун Нового года пожелали жителям Псковской области мира и взаимопонимания 31.12.2020, 09:250 Псковский «Максимус» опубликовал режим работы на праздничных выходных 31.12.2020, 09:200 Для каждой второй компании в Псковской области 2020-й был хуже, чем 2019-й 31.12.2020, 09:090 Псковские росгвардейцы примут участие в охране общественного порядка на праздничных выходных
31.12.2020, 09:000 Названы самые раздражающие россиян факторы в новогоднюю ночь 30.12.2020, 23:410 Арт-директор Псковского театра драмы включен в состав жюри «Золотой маски» 30.12.2020, 23:350 Виталий Гогунский в образе Деда Мороза поздравил псковичей с Новым годом. ВИДЕО 30.12.2020, 23:220 Энергетики восстановили работу основной сети в южных районах Псковской области
30.12.2020, 23:140 Группа компаний «Луг» поздравляет псковичей с наступающим Новым годом 30.12.2020, 23:092 Михаил Ведерников призвал псковичей совершать покупки рано утром 30.12.2020, 23:010 Александр Козловский привез новогодний подарок пятилетней великолучанке 30.12.2020, 22:461 303 новых случая заражения коронавирусом зафиксировано в Псковской области
30.12.2020, 22:340 Разрушительное землетрясение в Европе попало в прямой эфир 30.12.2020, 22:270 Прокуратура обязала провести ремонт моста через реку Желча в Полновской волости 30.12.2020, 22:140 Псковская городская поликлиника выражает соболезнования родным и близким Анны Гвоздевой 30.12.2020, 22:060 В Пскове открылась фотовыставка под открытым небом «Лица героев»
30.12.2020, 21:550 Росреестр отменил около сотни проверок в Псковской области на фоне пандемии 30.12.2020, 21:490 Направление «Образование» названо слабым звеном реализации регпроектов в Псковской области 30.12.2020, 21:330 В Гдовском районе допущены грубые нарушения закона о транспортной доступности для школьников 30.12.2020, 21:240 Выставку к 190-летию венчания Пушкина и Гончаровой открыли в «Михайловском»
30.12.2020, 21:150 Михаил Ведерников обсудил с главами районов приоритетные направления работы в 2021 году 30.12.2020, 20:560 Жительница Куньинского района получила приз за победу во всероссийском фотоконкурсе 30.12.2020, 20:480 Пять хронических алкоголиков лишили водительских прав в Гдовском районе 30.12.2020, 20:470 Политические итоги-2020
30.12.2020, 20:350 Китай обвинили в засекречивании исследований о происхождении COVID-19 30.12.2020, 20:290 Профориентационное онлайн-тестирование могут пройти псковские старшеклассники 30.12.2020, 20:171 Торгующие водительскими удостоверениями сайты заблокировала гдовская прокуратура 30.12.2020, 20:050 Праздник подарили воспитанникам детских домов члены Молодежного парламента
30.12.2020, 19:532 Губернатор вручил псковскому тренеру ключи от внедорожника 30.12.2020, 19:480 После вмешательства прокуратуры в псковских исправительных учреждениях стали проводить медосмотры 30.12.2020, 19:360 Центр по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма открылся в Пскове 30.12.2020, 19:250 В России создают лазерное оружие для борьбы с дронами - Минобороны
30.12.2020, 19:112 Михаил Ведерников вручил многодетной семье ключи от дома 30.12.2020, 18:480 В Псковской области завершился проект «Сила вместе» 30.12.2020, 18:391 В Псковской области сотни километров ЛЭП покрылись льдом 30.12.2020, 18:260 Более 100 школьников приняли участие в первом крауд-хакатоне Псковской области
30.12.2020, 18:170 «Автотим Псков» предлагает сервисное обслуживание и ремонт автомобилей Škoda 30.12.2020, 17:400 Названы лучшие игры десятилетия 30.12.2020, 17:114 Путин подписал закон о запрете финансирования митингов из-за рубежа 30.12.2020, 16:474 Владимир Никитин: КПРФ нужны более молодые, мускулистые и смелые кадры
30.12.2020, 16:450 «Антидот» от коронавируса разработали в России 30.12.2020, 16:410 Псковичей приглашают на тест-драйв новой Škoda Octavia 30.12.2020, 16:210 Фабрику обуви Nordman наградили знаком качества всероссийского конкурса «Лучшее детям» 30.12.2020, 16:1516 Председатель областного Совета ветеранов возмущен высказыванием Шлосберга о «фашистском государстве»
30.12.2020, 16:050 С 2021 года вещание «Ретро FM» в Пскове будет осуществлять «Гражданская пресса» 30.12.2020, 15:470 Росгвардия проверила владельцев оружия в Псковской области 30.12.2020, 15:321 Псковский губернатор - главам районов: Вместе мы способны решать практически невыполнимые задачи 30.12.2020, 15:246 Прокуратура признала незаконной передачу госимущества НКО «Лофт»
30.12.2020, 15:083 Вакцина от фейков 30.12.2020, 15:0119 Владимир Воробьев: Лев Шлосберг оскорбил всех жителей России 30.12.2020, 14:580 Последний скорый. ЛОНГРИД 30.12.2020, 14:5016 Иностранным агентом в фашистском государстве становится человек с чувством достоинства - Лев Шлосберг
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2020

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.