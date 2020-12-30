Общество

Больше тонны сладостей собрали псковичи к Новому году для нуждающихся семей

В преддверии Нового года благотворительное движение «Добрый Псков» и Псковская областная общественная организация многодетных семей «Дети-наше будущее» подвели предварительные итоги праздничного марафона добрых дел для детей из семей, попавших в трудную жизненную ситуацию, и детей с инвалидностью.

Из собранных во время марафона 1350 килограммов сладостей было укомплектовано порядка 1400 новогодних подарков на общую сумму почти 380 000 рублей. Часть из них - 64 килограмма - собрали участники флешмоба среди МСП «Дело в Конфетах». Более 50 килограммов принесли в социальные центры частные благотворители. Крупные предприятия также не остались в стороне и передали более 200 килограммов сладостей. Самую большую активность по сбору сладостей и подарков, как всегда, проявили школьники и воспитанники дошкольных учреждений Пскова.

Фото здесь и далее предоставлены благотворительным движением «Добрый Псков»

«В очередной раз мы все: жертвователи, благотворители и организаторы - доказали, что все великие дела делаются только сообща и что "Добрый Псков" - это наш город! - отметили инициаторы марафона. - Огромное спасибо всем: школьникам и студентам-волонтерам, воспитанникам детских садов и предпринимателям, покупателям ТС "Пчелка" и частным благотворителям».

Как сообщили организаторы, Рождественский марафон добрых дел «Время дарить сказку» продолжается. Еще можно успеть стать добрыми Дедами Морозами, участвуя в акции «Купил - отдал Добрую авоську» в «Пчелке» (ГМ «Империал»). На сегодня собрано 36 авосек из 110 заявленных.

«Сейчас можно с уверенностью сказать, что, несмотря на непростую ситуацию с карантином в этом году, у нас многое получилось!» - уверены в «Добром Пскове».

Следить за новостями добрых марафонов можно в группах: https://vk.com/mnogodeti77, https://vk.com/dobro_pskov.

Телефоны организаторов +7 (911) 372-26-24, +7 (963) 336-35-26.