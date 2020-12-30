Общество

Псковичам рассказали, как получить консультацию в ПФР во время новогодних праздников

Отделение ПФР по Псковской области информирует о том, как можно получить консультацию в период новогодних праздников. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ОПФР, прием граждан в учреждениях ПФР области будет осуществляться по предварительной записи.

С 1 по 10 января в региональном отделении будет работать телефон «горячей линии». Позвонив по указанному номеру, можно получить консультацию по вопросам пенсионного обеспечения, представления отчетности, оформления сертификата на МСК и распоряжения его средствами и так далее.

Также задать вопрос можно письменно через Центр консультирования* на сайте ПФР https://es.pfrf.ru/appeal/, через страницу отделения в социальной сети «ВКонтакте» https://vk.com/pfr.pskov skayaoblast.

Вопросы о получении единовременной выплаты (по указу** президента) родители могут задать через электронный сервис, запущенный для информационной поддержки и консультирования семей относительно выплат на детей.

*Письменные обращения граждан и организаций рассматриваются в рамках Федерального закона от 02.05.2006 № 59 - ФЗ (ред. от 03.11.2015) «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»

*** Указ президента РФ от 17.12.2020 г. №797 «О единовременной выплате семьям, имеющим детей»