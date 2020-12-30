Общество

Как 2021 год ни планируй, он все равно будет связан с пандемией — Виктор Остренко

«Как 2021 год ни планируй, он все равно будет связан с пандемией, и в этом плане очень важно удержать экономику, поддержать бюджетников, особенно работников здравоохранения, социальной службы, образования - всех, кто создает костяк государственной инфраструктуры», - сказал в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове вице-спикер областного Собрания, руководитель регионального ОНФ Виктор Остренко, делясь своими ожиданиями от наступающего года.

Жителям региона он пожелал не терять оптимизма, беречь себя и своих близких.

«Для наших людей характерны такие черты, как взаимовыручка и взаимопомощь, и в условиях пандемии они стали еще более выраженными. Мы увидели, насколько активно люди включались в работу по оказанию помощи, всем миром начали помогать самым незащищенным слоям и тем, кто оказался в группе риска. Конечно, оптимизм и надежда на будущее не пропадают», - отметил Виктор Остренко.